Achille Lauro a Radio2 Social Club | Il mio primo concerto? L’ho organizzato e pagato da solo

ROMA – Ricca puntata oggi a Radio2 Social Club su Rai Radio2 con Luca Barbarossa ed Ema Stokholma: ospite in studio Achille Lauro, l'istrionico artista che si è raccontato dagli esordi agli ultimi progetti: "Sapete, io sono romano e ho l'arte dell'arrangiarsi. Ho pagato io il mio primo concerto, ho organizzato tutto io, ho preso i ricavi, messo le persone in cassa, chiamato gli ospiti e ho pagato tutti", ha spiegato. "Fortunatamente sono riuscito a prendere la strada giusta, perseverare, essere originale senza guardare quello che c'era intorno. Sono sempre stato un outsider, un ibrido strano". Attualmente impegnato nei panni di guidice a X Factor, ha detto: "Con i colleghi viviamo la cosa veramente come degli amici, e anche un po' a servizio dei ragazzi, perché sappiamo esattamente a cosa stanno andando incontro questi giovani.

