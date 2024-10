A tu per tu con un machete, il rapinatore brandisce l’arma per derubare un passante: arrestato (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un uomo di 37 anni si è trovato a tu per tu con un rapinatore armato di machete che voleva estorcergli del denaro. È accaduto martedì sera 15 ottobre in Via Nizza, a pochi passi dalla Stazione Ferroviaria di Torino Porta Nuova. Probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il Torinotoday.it - A tu per tu con un machete, il rapinatore brandisce l’arma per derubare un passante: arrestato Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un uomo di 37 anni si è trovato a tu per tu con unarmato diche voleva estorcergli del denaro. È accaduto martedì sera 15 ottobre in Via Nizza, a pochi passi dalla Stazione Ferroviaria di Torino Porta Nuova. Probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il

