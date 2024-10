WINDTRE al fianco del World Food Programme con l’iniziativa “UN MONDO SENZA FAME” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, e per tutto il mese, WINDTRE partecipa alla campagna “Un MONDO SENZA FAME”, in collaborazione con il World Food Programme e ShareTheMeal. I clienti iscritti al programma di loyalty WINDAY, con un semplice gesto, hanno la possibilità di donare gratuitamente 3 pasti, offerti da WINDTRE, a chi soffre di malnutrizione. Sarà sufficiente, infatti, scaricare il coupon da WINDAY e utilizzarlo nell’App ShareTheMeal. Un semplice gesto, che può offrire un contributo concreto nella lotta contro la FAME. La collaborazione tra WINDTRE e ShareTheMeal del World Food Programme è nata a dicembre del 2023 e continua nel corso del 2024 con iniziative volte a invitare i clienti a donare pasti attraverso un semplice click sul proprio smartphone. .com - WINDTRE al fianco del World Food Programme con l’iniziativa “UN MONDO SENZA FAME” Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, e per tutto il mese,partecipa alla campagna “Un”, in collaborazione con ile ShareTheMeal. I clienti iscritti al programma di loyalty WINDAY, con un semplice gesto, hanno la possibilità di donare gratuitamente 3 pasti, offerti da, a chi soffre di malnutrizione. Sarà sufficiente, infatti, scaricare il coupon da WINDAY e utilizzarlo nell’App ShareTheMeal. Un semplice gesto, che può offrire un contributo concreto nella lotta contro la. La collaborazione trae ShareTheMeal delè nata a dicembre del 2023 e continua nel corso del 2024 con iniziative volte a invitare i clienti a donare pasti attraverso un semplice click sul proprio smartphone.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WindTre è official sponsor dei World Skate Games - Atleti e visitatori provenienti da tutte le parti del mondo potranno attivare Tourist Pass. ROMA – WindTre è official sponsor dei World Skate Games, i mondiali degli sport su rotelle che si svolgeranno quest’anno per la prima volta in Italia. La manifestazione, in programma dal 6 al 22 settembre, vedrà coinvolti migliaia di atleti e appassionati che seguiranno le gare di 12 specialità e 600 ... (Lopinionista.it)

WINDTRE SPONSOR UFFICIALE DEL WORLD SKATE GAMES ITALIA 2024 - Atleti e visitatori provenienti da tutte le parti del mondo potranno attivare Tourist Pass. Con questa partnership, WINDTRE conferma il proprio impegno nel supportare il mondo dello sport e nel contribuire ad eliminare le distanze tra le persone. Roma, 3 settembre 2024 – WINDTRE è Official Sponsor dei World Skate Games, i mondiali degli sport su rotelle che si svolgeranno quest’anno per la ... (Pantareinews.com)