Ucciso Sinwar, corpo identificato. Netanyahu: "Inizia il dopo Hamas" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bombardamenti israeliani a Gaza, in Libano e in Siria. Gli Usa bersagliano lo Yemen. Conferme della morte di Sinwar da varie fonti Ilgiornale.it - Ucciso Sinwar, corpo identificato. Netanyahu: "Inizia il dopo Hamas" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bombardamenti israeliani a Gaza, in Libano e in Siria. Gli Usa bersagliano lo Yemen. Conferme della morte dida varie fonti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Il capo di Hamas Sinwar ucciso a Gaza - eccolo pochi istanti prima dell'eliminazione nel video Idf - (Agenzia Vista) Gaza, 17 ottobre 2024 L'Idf ha diffuso un video di Yahia Sinwar, capo di Hamas, pochi istanti prima dalla sua eliminazione. Idf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Iltempo.it)

Yahya Sinwar è morto - leader Hamas ucciso a Rafah. Netanyahu : "Guerra non è finita" - E' quanto rivela Channel 12, ripresa da Times of Israel, aggiungendo che sono stati visti diversi combattenti entrare nell'edificio e per questo è stato ordinato un bombardamento che ha fatto crollare la struttura. Qui a settembre le forze israeliane (Idf) hanno recuperato i corpi di sei ostaggi, che hanno denunciato essere stati uccisi "poco prima". (Liberoquotidiano.it)

Capo di Hamas ucciso nel raid - il corpo di Sinwar scoperto per caso. Netanyahu : “Liberate gli ostaggi” - Ai popoli della regione dico: si presenta una grande occasione per bloccare l’Asse del male e creare un futuro di pace e di prosperità ”. O forse progettava di passare in Egitto, distante pochi chilometri. A quei palestinesi che rendessero possibile la loro liberazione ha offerto di uscire indenni dalla Striscia. (Quotidiano.net)