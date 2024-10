Justcalcio.com - TS – TikTok, chi è? Lo sponsor bussa dalle Women: quanto guadagna la Juve

(Di giovedì 17 ottobre 2024) 2024-10-17 10:29:41 Fa notiziariportato poco fa da Tuttosport:, qualcunoparti dellantus. Qualcuno, oddio: in parecchi, visto che il social network cinese (è di proprietà di ByteDance, società con sede a Pechino) dichiara di possedere 42 milioni di utenti attivi mensilmente nella UE, di cui quasi 21 milioni in Italia, numeri che si elevano ancora più vertiginosi a livello globale visto che l’app conta oltre 890 milioni di utenti attivi, provenienti da 150 paesi e che parlano 75 lingue diverse. E ieri, poco prima della gara di Champions contro il Bayern Monaco, il club ha rivelato la novità che sarebbe poi apparsa sulle maglie sul prato del “Pozzo-La Marmora” di Biella:diventa “Front of Shirt” (principale di maglia) della squadra femminile. Il comunicato dellaUna partnership già in corso e che si amplia.