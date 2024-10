Troupe Mediaset picchiata a Livorno dai pusher, il delirio della sinistra: “Va rispettata la loro privacy” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le aggressioni alle Troupe televisive che fanno semplicemente il proprio lavoro è, di per sé, già qualcosa che debba destare scandalo. A lasciare senza parole ancor di più, però, è il fatto che un membro delle istituzioni possa schierarsi al fianco degli aggressori e non degli aggrediti. Questo è quanto è successo a Livorno, dove sabato scorso una Troupe Mediaset, unitamente al consigliere di Fratelli d'Italia, Alessandro Perini, è stata aggredita da alcuni pusher in Piazza Garibaldi. I presenti sarebbero stati oggetto di offese e minacce, oltre che del lancio di alcune bottiglie di vetro. A quel punto, il servizio che stavano confezionando i giornalisti è stato interrotto ed il diritto di cronaca è stato leso. Liberoquotidiano.it - Troupe Mediaset picchiata a Livorno dai pusher, il delirio della sinistra: “Va rispettata la loro privacy” Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le aggressioni alletelevisive che fanno semplicemente il proprio lavoro è, di per sé, già qualcosa che debba destare scandalo. A lasciare senza parole ancor di più, però, è il fatto che un membro delle istituzioni possa schierarsi al fianco degli aggressori e non degli aggrediti. Questo è quanto è successo a, dove sabato scorso una, unitamente al consigliere di Fratelli d'Italia, Alessandro Perini, è stata aggredita da alcuniin Piazza Garibaldi. I presenti sarebbero stati oggetto di offese e minacce, oltre che del lancio di alcune bottiglie di vetro. A quel punto, il servizio che stavano confezionando i giornalisti è stato interrotto ed il diritto di cronaca è stato leso.

