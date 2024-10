The Apprentice-Alle origini di Trump, in sala il film che l’ex Presidente non vuole far vedere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dal 17 ottobre arriva in sala The Apprentice, il film sulle origini dell'impero di Donald Trump. L'ex Presidente degli Stati Uniti, nuovamente in corsa per le presidenziali, lo ha definito "falso e diffamatorio". Fanpage.it - The Apprentice-Alle origini di Trump, in sala il film che l’ex Presidente non vuole far vedere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dal 17 ottobre arriva inThe, ilsulledell'impero di Donald. L'exdegli Stati Uniti, nuovamente in corsa per le presidenziali, lo ha definito "falso e diffamatorio".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

The Apprentice - il film sulle origini di Trump è un boomerang : perchè Hollywood respinge il girato - Il lato oscuro di Donald Trump Un’eternità se consideriamo la cadenza con la quale escono i film oggi, il motivo – e lo spiegano bene Ali Abbasi e Gabriel Sherman in un articolo sulla versione americana (tradotto anche in Italiano) di Vanity Fair – sono gli ostacoli che lo stesso Trump avrebbe messo ai distributori USA per far emergere il girato. (Cityrumors.it)

The Apprentice - Alle origini di Trump : è al cinema il controverso film che ha fatto infuriare l'ex Presidente USA - Ambientato nella New York tra gli anni 70 e 80, The Apprentice racconta come Donald Trump è diventato un ambizioso imprenditore. Da oggi 17 ottobre al cinema con BIM Distribuzione. (Comingsoon.it)

The Apprentice – Alle origini di Trump : recensione del film con Sebastian Stan - Eminenza grigia a tutti gli effetti, Cohn ha fornito a Trump non solo le tre regole riportate in apertura, ma anche quella dose di spregiudicatezza e di disgusto per il bene comune su cui il tycoon sembra poi aver basato le fondamenta del suo potere. Ma mentre l’attenzione odierna è comprensibilmente tutta sul suo nuovo tentativo di insediarsi nella Casa Bianca, il regista iraniano naturalizatto ... (Cinefilos.it)