Temporali e temperature in picchiata, scattano 24 ore di allerta meteo. Le previsioni per i prossimi giorni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Maltempo su Viterbo e Lazio, scatta l'allerta meteo gialla. L'ha diramata la Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regione con valida a partire dalla sera/notte di oggi, giovedì 17 ottobre, e per le successive 18-24 ore.allerta meteo 17-18 ottobreSecondo il bollettino

Arrivano i primi temporali : allerta meteo per la Puglia meridionale - rischio idrogeologico - Diramata, dal dipartimento regionale di Protezione civile, un'Allerta meteo "gialla" per rischio idrogeologico che interesserà il Brindisino e il Leccese. Dalle ore 14 di domani, venerdì 18 ottobre, per le successive dieci ore si prevedono piogge e temporali. Forte vento tra sabato e domenica... (Brindisireport.it)

Temporali in arrivo - scatta l’allerta meteo in Campania - Un avviso di allerta meteo in Campania è stato emanato dalla Protezione civile regionale alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale per la giornata di domani, venerdì 18 ottobre. La Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo in Campania di colore Giallo per temporali improvvisi e […]. (2anews.it)

Allerta meteo gialla per il Trentino : previste piogge diffuse e temporali nei prossimi giorni - Tuttavia, il maltempo non si esaurirà con la giornata di venerdì; la giornata di sabato 19 ottobre potrebbe riservare ulteriori rovesci, in particolare nelle aree orientali, dove il rischio di accumuli significativi di pioggia rimane alto. Previste forti piogge e temporali richiedono una vigile attenzione da parte di tutti i trentini, in modo da garantire la sicurezza e minimizzare i rischi ... (Gaeta.it)