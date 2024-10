Lanazione.it - Teatro Era in bilico Congelata la stagione. Alla Fondazione manca un milione

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nessunapresentata per ilEra di Pontedera. Nessuna notizia sulla data di riapertura. Mentre le sale di tutta Italia tornano a riempirsi di pubblico per Pontedera esiste soltanto una bozza fatta di spettacoli ipotetici e date da confermare. Si ripete anche per il 2024 l’incubo dello scorso anno in cui fino all’ultimo minuto gli spettatori hanno tenuto il fiato sospeso in attesa di capire chi sarebbe salito sul palco dell’Era. Da ormai quasi 10 anni ilcittadino fa parte delNazionale, ente che ad oggi racchiude sei strutture. Una macchina complessa che per mettersi in moto ha bisogno di 9 milioni di euro l’anno e che si regge sui finanziamenti dei soci pubblici (tra cui il Comune di Pontedera che quest’anno ha partecipato per 170 mila euro) e sui finanziamenti ministeriali che si basa su algoritmi e standard qualitativi e quantitativi.