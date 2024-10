Super Mario Party Jamboree: Guida per sbloccare Pauline e Ninji (Di giovedì 17 ottobre 2024) In Super Mario Party Jamboree, ci sono 20 personaggi disponibili fin dall’inizio, ma due segreti da sbloccare: Pauline e Ninji. Questa Guida ti spiegherà passo dopo passo come sbloccarli, permettendoti di avere accesso a tutto il cast di personaggi. Pauline e Ninji: Differenze affascinanti Pauline e Ninji provengono da contesti molto diversi. Pauline, la prima fiamma di Mario, ha origini nel classico arcade Donkey Kong, mentre Ninji, una piccola creatura oscura, ha debuttato in Super Mario Bros. 2. Nonostante la differenza tra i due, entrambi aggiungono un tocco unico al roster di Super Mario Party Jamboree. Come sbloccare Ninji sbloccare Ninji è un processo semplice ma richiede un po’ di esplorazione: Party Plaza: Vai al Party Plaza e cerca la mongolfiera. Questa ti porterà su diverse isole. Gamerbrain.net - Super Mario Party Jamboree: Guida per sbloccare Pauline e Ninji Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) In, ci sono 20 personaggi disponibili fin dall’inizio, ma due segreti da. Questati spiegherà passo dopo passo come sbloccarli, permettendoti di avere accesso a tutto il cast di personaggi.: Differenze affascinantiprovengono da contesti molto diversi., la prima fiamma di, ha origini nel classico arcade Donkey Kong, mentre, una piccola creatura oscura, ha debuttato inBros. 2. Nonostante la differenza tra i due, entrambi aggiungono un tocco unico al roster di. Comeè un processo semplice ma richiede un po’ di esplorazione:Plaza: Vai alPlaza e cerca la mongolfiera. Questa ti porterà su diverse isole.

