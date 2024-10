Stop a Hezbollah: la mossa della Siria (in accordo con Putin) per evitare la guerra (Di giovedì 17 ottobre 2024) Assad è preoccupato dai nuovi attacchi israeliani sulla Siria e teme di essere trascinato nel conflitto. Damasco ha iniziato a porre restrizioni a Hezbollah e alle altre milizie filo iraniane operative nel Paese Ilgiornale.it - Stop a Hezbollah: la mossa della Siria (in accordo con Putin) per evitare la guerra Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Assad è preoccupato dai nuovi attacchi israeliani sullae teme di essere trascinato nel conflitto. Damasco ha iniziato a porre restrizioni ae alle altre milizie filo iraniane operative nel Paese

