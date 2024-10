Spezia-Salernitana: D’Angelo presenta la sfida con entusiasmo e analizza la condizione dei suoi giocatori (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella cornice del campionato di Serie A, sabato si svolgerà la tanto attesa partita tra Spezia e Salernitana. L’allenatore Luca D’Angelo ha fornito dettagli cruciali sulla condizione della sua squadra e delle strategie che intende adottare contro i campani. Con un occhio attento sulle prestazioni recenti e il morale dei giocatori, l’obiettivo del tecnico è chiaro: scendere in campo con una formazione competitiva e ben preparata. La condizione fisica dei giocatori dello Spezia Luca D’Angelo ha rassicurato i tifosi riguardo alle condizioni fisiche dei giocatori, evidenziando in particolare il buono stato di Hristov, che ha passato undici-dodici giorni di allenamento con la squadra. “Sicuramente sarà della partita,” ha assicurato D’Angelo. Gaeta.it - Spezia-Salernitana: D’Angelo presenta la sfida con entusiasmo e analizza la condizione dei suoi giocatori Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella cornice del campionato di Serie A, sabato si svolgerà la tanto attesa partita tra. L’allenatore Lucaha fornito dettagli cruciali sulladella sua squadra e delle strategie che intende adottare contro i campani. Con un occhio attento sulle prestazioni recenti e il morale dei, l’obiettivo del tecnico è chiaro: scendere in campo con una formazione competitiva e ben preparata. Lafisica deidelloLucaha rassicurato i tifosi riguardo alle condizioni fisiche dei, evidenziando in particolare il buono stato di Hristov, che ha passato undici-dodici giorni di allenamento con la squadra. “Sicuramente sarà della partita,” ha assicurato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La sosta restituisce abbondanza : la Salernitana è pronta per sfidare lo Spezia - Ci saranno Iervolino, i tifosi delle grandi occasioni e anche (e soprattutto) abbondanza. La seconda sosta del campionato, complici gli impegni delle Nazionali, ha restituito in alcuni casi un po' di stanchezza - Hrustic si aggrega oggi, reduce dalla trasferta in Giappone con la sua Australia -... (Salernotoday.it)

La carica dei tifosi granata per Salernitana-Spezia : il dato parziale della prevendita - Si prevede un bel colpo d'occhio sugli spalti per Salernitana-Spezia, ripresa delle ostilità dopo la pausa del campionato di Serie B per gli impegni delle Nazionali. Il 19 ottobre alle ore 15, la squadra di Martusciello giocherà al cospetto della consueta cornice di pubblico, che assicurerà... (Salernotoday.it)

Salernitana-Spezia in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - Possibile che la partita venga trasmessa sul canale Rai Radio1 Sport: entrambe le emittenti possono essere riprodotte cliccando sul pulsante ?? presente nel player in basso. Salernitana-Spezia – pronostico Le quote medie delle agenzie di scommesse per la partita Salernitana-Spezia (1X2) sono le seguenti: 2. (Ascoltitv.it)