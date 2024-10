Six Kings Slam: ci sarà anche la finale per il terzo posto. Quando si gioca e a che ora (Di giovedì 17 ottobre 2024) Seconda giornata quest’oggi del Six Kings Slam, torneo di esibizione di scena a Riad. Sul veloce indoor saudita, andranno in scena le semifinali, che definiranno il tabellone delle Finali in programma sabato 19 ottobre. Jannik Sinnner (n.1 del mondo) dalle 18.30 e Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) non prima delle 20.00 saranno opposti rispettivamente a Novak Djokovic (n.4 ATP) e a Rafael Nadal. Il nuovo che avanza, opposto agli imperatori del circuito. Sinner incontrerà nuovamente Nole, dopo la finale nel Masters1000 di Shanghai, vinta dal nostro portacolori. È chiaro che qui la situazione è completamente diversa, ma nessuno dei due tennisti scenderà in campo per perdere di sicuro. A seguire la sfida tra due campioni che possono darsi il testimone. Oasport.it - Six Kings Slam: ci sarà anche la finale per il terzo posto. Quando si gioca e a che ora Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Seconda giornata quest’oggi del Six, torneo di esibizione di scena a Riad. Sul veloce indoor saudita, andranno in scena le semifinali, che definiranno il tabellone delle Finali in programma sabato 19 ottobre. Jannik Sinnner (n.1 del mondo) dalle 18.30 e Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) non prima delle 20.00 saranno opposti rispettivamente a Novak Djokovic (n.4 ATP) e a Rafael Nadal. Il nuovo che avanza, opagli imperatori del circuito. Sinner incontrerà nuovamente Nole, dopo lanel Masters1000 di Shanghai, vinta dal nostro portacolori. È chiaro che qui la situazione è completamente diversa, ma nessuno dei due tennisti scenderà in campo per perdere di sicuro. A seguire la sfida tra due campioni che possono darsi il testimone.

