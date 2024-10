Sinwar morto mentre cercava di scappare in uno scontro a fuoco dentro scuola Unwra - ESCLUSIVA (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nota del Direttore: Sinwar è morto mentre cercava di scappare, in uno scontro a fuoco dentro una scuola Unwra (ONU) dove si stava tenendo una riunione di terroristi. A giustiziarlo, dei ragazzi impegnati nel sevizio di leva della brigata Nachal. Ilgiornaleditalia.it - Sinwar morto mentre cercava di scappare in uno scontro a fuoco dentro scuola Unwra - ESCLUSIVA Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nota del Direttore:di, in unouna(ONU) dove si stava tenendo una riunione di terroristi. A giustiziarlo, dei ragazzi impegnati nel sevizio di leva della brigata Nachal.

