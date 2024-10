Gaeta.it - Sarah Cicolini: la chef romana che porta il quinto quarto a nuove vette culinarie

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il mondo della ristorazione italiana si arricchisce di una nuova voce innovativa., giovane e talentuosa, ha saputo rivoluzionare la scena gastronomica attraverso il suo approccio originale e sostenibile. Il suo ristorante SantoPalato, situato nel cuore di Roma, è una celebrazione della tradizione e della filosofia zero scarti, con l'obbiettivo di valorizzare il, e il 30 ottobre segnerà il debutto del suo primo libro, un'opera che promette di svelare non solo le sue ricette ma anche le esperienze che le hanno dato forma. L'innovativa cucina di SantoPalato SantoPalato non è solo un ristorante, ma un vero e proprio progetto culturale che pone l'accento sulla rivisitazione di piatti classici attraverso tecniche moderne e ingredienti di alta qualità .