Abruzzo24ore.tv - Ruzzo Reti fa marcia indietro: sospese le interruzioni idriche notturne dopo le polemiche

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Teramo -le critiche per la gestione dell'avviso e i disagi segnalati, la societàannulla le chiusuredell'acqua previste in 23 comuni interessati dai lavori al Gran Sasso. Leannunciate daper motivi di sicurezza sono state revocateil caos generato dalla tempistica di avviso, con proteste da parte dei residenti e delle amministrazioni locali.ha deciso di revocare le chiusuredell’acqua, programmate solo pochi giorni fa in 23 comuni della provincia di Teramo. La decisione arrivala prima notte di stop, avvenuta tra martedì e mercoledì, elesorte per il breve preavviso dato ai cittadini. Le chiusure successive, previste per giovedì, sabato e lunedì dalle 22 alle 6 del mattino, sono quindi state annullate.