Roma, accoltella il fratello dopo una lite e resta a guardarlo: in carcere uomo con problemi psichici (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Al culmine di una lite, ha accoltellato il fratello alla schiena ed è rimasto a osservarlo. E' successo ieri pomeriggio, intorno alle 15, in largo Mengaroni, a Tor Bella Monaca. L'uomo, con problemi psichiatrici, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri intervenuti sul posto. Portato prima all'ospedale Tor Vergata per un consulto psichiatrico, e Roma, accoltella il fratello dopo una lite e resta a guardarlo: in carcere uomo con problemi psichici L'Identità. Lidentita.it - Roma, accoltella il fratello dopo una lite e resta a guardarlo: in carcere uomo con problemi psichici Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Al culmine di una, hato ilalla schiena ed è rimasto a osservarlo. E' successo ieri pomeriggio, intorno alle 15, in largo Mengaroni, a Tor Bella Monaca. L', conpsichiatrici, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri intervenuti sul posto. Portato prima all'ospedale Tor Vergata per un consulto psichiatrico, eiluna: inconL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Grande Fratello è guerra nella notte : scoppia la lite che coinvolge molte concorrenti «Mi hai tirato una spallata» (VIDEO) - A me non andava di alimentare micce, ma poi vedo che guardi anche male“. Nelle clip ha avuto un atteggiamento da bulletta, ma non di faccia“. Ma ti vedi? Non hai un atteggiamento bello. Ma cosa è successo? Come sappiamo, fra queste donne, gli equilibri nella casa di Cinecittà sono da sempre precari… Tutto è nato quando Mariavittoria ha detto al “gruppo rivale” di essersi sentita guardata male e ... (Donnapop.it)

Grande Fratello - lite tra Yulia e Mariavittoria : «Covi rancore e sparli» - La pesante lite tra Yulia e Mariavittoria al GF degenera: cosa è successo Il Grande Fratello si nutre di intrighi, discussioni accese e polemiche. Soprattutto l'ex cantante dei Gazosa ha preso la parola per inveire contro Yulia. Questo ha spinto la Bruschi a chiedere un confronto con la Minghetti che, tuttavia, è sfociato in lite. (Tvpertutti.it)

Grande Fratello - lite nella notte tra Jessica e Yulia : “Ma chi ti si inc*la” - Tra le due è emerso un muro, e nessuna sembra intenzionata ad abbatterlo. Come riportato da Biccy, la scintilla che ha acceso la …. Nella Casa del Grande Fratello, la tensione tra Jessica Morlacchi e Yulia Naomi Bruschi è palpabile. Nuovo scontro tra le due concorrenti del reality show: le donne sembrano essersi divise in due distinti gruppi, pronti a discutere in qualsiasi circostanza. (Movieplayer.it)