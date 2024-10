Feedpress.me - Radi israeliano vicino a Tiro dopo l'ordine di evacuazione

Leggi tutta la notizia su Feedpress.me

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Le forze israeliane hanno bombardato una zona nei pressi di, nel Libano meridionale , pocoaver intimato ai residenti di una zona della città di lasciare le proprie abitazioni, in vista di un attacco contro un sito di Hezbollah. Lo scrive il Times of Israel. Il portavoce in lingua araba delle Idf, Avichay Adraee, aveva postato su X una mappa della zona che sarebbe stata colpita, avvertendo