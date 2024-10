Question time con ‘riposino’ per Lotito, patron Lazio vinto dal sonno in Senato (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Question time con 'pennica' in Senato, come si dice a Roma. Sarà il tema ostico della manovra, sarà l'orario post pranzo, ma in Aula, mentre il collega di partito, il Senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, interroga il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti -tema: il fondo indennizzo dei risparmiatori- il patron della Lazio, Senatore L'articolo Question time con ‘riposino’ per Lotito, patron Lazio vinto dal sonno in Senato proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) –con 'pennica' in, come si dice a Roma. Sarà il tema ostico della manovra, sarà l'orario post pranzo, ma in Aula, mentre il collega di partito, ilre di Forza Italia Pierantonio Zanettin, interroga il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti -tema: il fondo indennizzo dei risparmiatori- ildellare L'articoloconperdalinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Momenti inaspettati in Senato : il sonno colpisce il senatore Lotito durante il question time - La sua attività politica è generalmente caratterizzata da una certa vivacità e partecipazione. Nonostante il suo atteggiamento di solito energico, Lotito si è ritrovato momentaneamente sopraffatto, un evento che è stato prontamente documentato dalle telecamere. Un fenomeno ricorrente: precedenti di sonno e distrazione in aula Il caso di Lotito non è unico. (Gaeta.it)

Question time con ‘riposino’ per Lotito - patron Lazio vinto dal sonno in Senato - (Adnkronos) – Question time con 'pennica' in Senato, come si dice a Roma. Sarà il tema ostico della manovra, sarà l'orario post pranzo, ma in Aula, mentre il collega di partito, il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, interroga il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti -tema: il fondo indennizzo dei risparmiatori – il patron della Lazio, […]. (Periodicodaily.com)

