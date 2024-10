Pogba lancia un messaggio alla Juventus: “pur di tornare a giocare sono disposto … “ (Di giovedì 17 ottobre 2024) Paul Pogba è tornato a parlare del suo futuro con la maglia della Juventus in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il francese ha commentato il periodo della squalifica e della reazione dopo la riduzione a 18 mesi, che terminerà a marzo. “Sarà un nuovo Pogba: più affamato, più saggio e più forte – ha dichiarato – Mi sono allenato da solo con i preparatori in questo anno e sono pronto a tornare alla normalità nel 2025. Ho soltanto un desiderio, giocare a calcio. sono disposto a rinunciare anche a dei soldi pur di giocare ancora nella Juventus. Voglio tornare. Non dipende tutto da me, ma anche dai progetti della Juve e da come mi alleno. Io mi voglio mettermi a livello degli altri per stare al passo con la squadra di Thiago Motta: ora la realtà è che sono un giocatore della Juve e mi preparo per giocare nella Juve”. Calcioweb.eu - Pogba lancia un messaggio alla Juventus: “pur di tornare a giocare sono disposto … “ Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di giovedì 17 ottobre 2024) Paulè tornato a parlare del suo futuro con la maglia dellain un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il francese ha commentato il periodo della squalifica e della reazione dopo la riduzione a 18 mesi, che terminerà a marzo. “Sarà un nuovo: più affamato, più saggio e più forte – ha dichiarato – Miallenato da solo con i preparatori in questo anno epronto anormalità nel 2025. Ho soltanto un desiderio,a calcio.a rinunciare anche a dei soldi pur diancora nella. Voglio. Non dipende tutto da me, ma anche dai progetti della Juve e da come mi alleno. Io mi voglio mettermi a livello degli altri per stare al passo con la squadra di Thiago Motta: ora la realtà è cheun giocatore della Juve e mi preparo pernella Juve”.

Paul Pogba : “Voglio giocare nella Juventus - pronto a tagliarmi lo stipendio” - “Io sono disposto a rinunciare anche a dei soldi pur di giocare ancora nella Juve. Quanto alla possibilità di rivederlo a marzo in campo con la maglia bianconera sottolinea: “Non dipende tutto da me, ma anche dai progetti della Juve e da come mi alleno. Io adesso sono un giocatore nella Juve. Voglio tornare”, precisa Pogba che parla anche dle suo possibile utilizzo al prossimo Mondiale. (Lapresse.it)