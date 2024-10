Ilfattoquotidiano.it - Nuovo sequestro degli impianti dell’ex Ilva. Il gip di Potenza: “Evidente l’utilizzo criminale”. Ma l’acciaieria continuerà la sua attività

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale diIda Iura ha emesso undecreto didell’area a caldo, su richiesta della procura lucana: “È– scrive il gip come anticipato da La Gazzetta del Mezzogiorno – chedello stabilimento a fini di profitto in spregio persino agli accordi presi per ridurre l’impatto mortale delle lavorazioni non può che essere arrestato sottraendo la disponibilità delle aree in cui avvengono le lavorazioni che hanno determinato la compromissione dell’ambiente, della salute dei lavoratori e della popolazione residente”. Lo scorso 13 settembre, la Corte d’Assise d’Appello di Taranto ha annullato la sentenza di primo grado del processo “Ambiente Svenduto” a carico di 37 imputati e tre società e decretato l’invio di tutti gli atti a