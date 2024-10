Netanyahu a Hamas, 'arrendetevi e liberate gli ostaggi' (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Ai terroristi di Hamas dico: i vostri leader stanno scappando e saranno eliminati. Faccio appello a tutti coloro che tengono i nostri ostaggi: a chiunque deporrà le armi e libererà i nostri ostaggi, permetteremo di andarsene e continuare a vivere". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu, citato dai media israeliani, aggiungendo che "il ritorno degli ostaggi è un'opportunità per raggiungere tutti i nostri obiettivi e avvicinare la fine della guerra". Quotidiano.net - Netanyahu a Hamas, 'arrendetevi e liberate gli ostaggi' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Ai terroristi didico: i vostri leader stanno scappando e saranno eliminati. Faccio appello a tutti coloro che tengono i nostri: a chiunque deporrà le armi e libererà i nostri, permetteremo di andarsene e continuare a vivere". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin, citato dai media israeliani, aggiungendo che "il ritorno degliè un'opportunità per raggiungere tutti i nostri obiettivi e avvicinare la fine della guerra".

