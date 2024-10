Neonati sepolti in giardino, la decisione del giudice: “Chiara Petrolini in carcere” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Svolta su Chiara Petrolini, la ragazza di 21 anni che è stata arrestata dopo la scoperta di due Neonati sepolti nel suo giardino di casa a Traversetolo (Parma), che lei avrebbe partorito e nascosto. Attualmente è ai domiciliari, ma dal tribunale del riesame di Bologna è arrivata una decisione importante, che può cambiare tutto. Lei è sicuramente sotto accusa per l’omicidio del figlioletto appena nato avvenuto il 7 agosto scorso. Ci sono ancora dubbi su ciò che è successo al secondo neonato ritrovato, partorito il 12 maggio di un anno fa, infatti per ora Chiara Petrolini è indagata per soppressione di cadavere visto che non si sa con esattezza la causa del decesso. Ora la svolta è arrivata dai giudici, che hanno pubblicato il dispositivo di sentenza il 15 ottobre ma nella giornata odierna, 17 ottobre, è stato riferito tutto alle parti coinvolte. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Svolta su, la ragazza di 21 anni che è stata arrestata dopo la scoperta di duenel suodi casa a Traversetolo (Parma), che lei avrebbe partorito e nascosto. Attualmente è ai domiciliari, ma dal tribunale del riesame di Bologna è arrivata unaimportante, che può cambiare tutto. Lei è sicuramente sotto accusa per l’omicidio del figlioletto appena nato avvenuto il 7 agosto scorso. Ci sono ancora dubbi su ciò che è successo al secondo neonato ritrovato, partorito il 12 maggio di un anno fa, infatti per oraè indagata per soppressione di cadavere visto che non si sa con esattezza la causa del decesso. Ora la svolta è arrivata dai giudici, che hanno pubblicato il dispositivo di sentenza il 15 ottobre ma nella giornata odierna, 17 ottobre, è stato riferito tutto alle parti coinvolte.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Neonati sepolti in giardino - il tribunale di Bologna dispone il carcere per Chiara Petrolini. la difesa : “Una misura non può anticipare la pena” - Ma la decisione è sospesa fino a che non sarà definitiva: bisognerà attendere i motivi e l'eventuale ricorso in Cassazione. (Bologna.repubblica.it)

Carcere per Chiara Petrolini : il Tribunale di Bologna decide sul caso dei neonati sepolti in giardino - L’impatto sociale e mediatico del caso Il caso di Chiara Petrolini e le relative accuse hanno suscitato un dibattito pubblico ampio e controverso, con la comunità di Parma che si interroga sull’accaduto e la possibile implicazione sociale di tali eventi. Sono stati fissati 45 giorni per fornire motivazioni dettagliate riguardo alla decisione, un periodo che servirà per valutare cordialmente le ... (Gaeta.it)

Neonati sepolti in giardino - il tribunale di Bologna dispone il carcere per Chiara Petrolini - Ma la decisione è sospesa fino a che non sarà definitiva: bisognerà attendere i motivi e l'eventuale ricorso in Cassazione. (Bologna.repubblica.it)