Nato, oggi il vertice dei ministri della Difesa: focus su Ucraina e armi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Summit di due giorni a Bruxelles, il segretario generale dell'Alleanza: "Puntiamo a implementare alcune decisioni chiave: rafforzare la nostra deterrenza e Difesa, supportare Kiev". Presente anche Zelensky, vedrà Rutte A Bruxelles, da oggi e per i prossimi due giorni, il vertice dei ministri della Difesa Nato. Sul tavolo, tra i punti chiave, la produzione di Sbircialanotizia.it - Nato, oggi il vertice dei ministri della Difesa: focus su Ucraina e armi Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Summit di due giorni a Bruxelles, il segretario generale dell'Alleanza: "Puntiamo a implementare alcune decisioni chiave: rafforzare la nostra deterrenza e, supportare Kiev". Presente anche Zelensky, vedrà Rutte A Bruxelles, dae per i prossimi due giorni, ildei. Sul tavolo, tra i punti chiave, la produzione di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Nato - oggi il vertice dei ministri della Difesa : focus su Ucraina e armi - Sul tavolo, tra i punti chiave, la produzione di armi per l'Alleanza e il focus sull'Ucraina. (Adnkronos) – A Bruxelles, da oggi e per i prossimi due giorni, il vertice dei ministri della Difesa Nato.  "Nei prossimi due giorni, i ministri della Difesa Nato s'incontreranno per la prima volta dal summit di Washington dello scorso […]. (Periodicodaily.com)

A Pontida vestito da carcerato - vicesindaco del Foggiano in difesa di Salvini : "Arrestate anche me" - . . "Iscritto alla Lega dal. Tuta e cappellino a righe bianche e orizzontali, l'abbigliamento con il quale Michele Leombruno, vicesindaco di Serracapriola, si è presentato sul pratone di Pontida, durante il raduno leghista: "Ho votato Salvini, arrestate anche me", si legge sui cartelli che indossa. (Foggiatoday.it)

Filippo Turetta - oggi inizia il processo : l’aula blindata - le strategia della difesa e il possibile ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin - Accusato di omicidio, quattro aggravanti: crudeltà , premeditazione, legame affettivo con la vittima e stalking. Presto sarà sentito dai giudici. Le mosse per arrivare subito a sentenza. Tra le parti civili Gino, papà della studentessa, la sorella Elena e il fratello Davide. (Repubblica.it)