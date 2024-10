Napoli, dipendente ASIA pedinato: rubava 300 litri di gasolio alla volta. Scatta l’arresto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ai domiciliari un dipendente ASIA. L’uomo, un 64enne, avrebbe rubato circa 400 litri di gasolio dal serbatoio di diversi automezzi aziendali impiegati per il servizio di raccolta rifiuti. Napoli, dipendente ASIA rubava gasolio dai serbatoi: arrestato A eseguire l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari sono stati i Carabinieri. Si parla di circa di 300 litri L'articolo Napoli, dipendente ASIA pedinato: rubava 300 litri di gasolio alla volta. Scatta l’arresto Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, dipendente ASIA pedinato: rubava 300 litri di gasolio alla volta. Scatta l’arresto Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ai domiciliari un. L’uomo, un 64enne, avrebbe rubato circa 400didal serbatoio di diversi automezzi aziendali impiegati per il servizio di raccolta rifiuti.dai serbatoi: arrestato A eseguire l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari sono stati i Carabinieri. Si parla di circa di 300L'articolo300diTeleclubitalia.

