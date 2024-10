Mister Movie | The Apprentice di Donald Trump “ha contribuito a creare un mostro” (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ex dirigente di marketing della NBC, John D. Miller, ha recentemente condiviso un’amara riflessione sull’impatto che il reality show “The Apprentice” ha avuto sull’immagine di Donald Trump. In un saggio pubblicato di recente, Miller ha confessato il suo rimorso per aver contribuito alla creazione di quella che descrive come una “narrazione fuorviante” sull’ex presidente. Il peso del successo di “The Apprentice” Nel suo saggio per US News & World Report, Miller ha apertamente riconosciuto l’enorme influenza che il reality show ha avuto nel plasmare la figura pubblica di Trump, portandolo al di fuori dei confini di New York e rendendolo un volto noto in tutta l’America. Lo show, che dipingeva Trump come un uomo d’affari impeccabile e di grande successo, ha offerto al pubblico una versione “esagerata” della sua vita e delle sue capacità imprenditoriali. Mistermovie.it - Mister Movie | The Apprentice di Donald Trump “ha contribuito a creare un mostro” Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ex dirigente di marketing della NBC, John D. Miller, ha recentemente condiviso un’amara riflessione sull’impatto che il reality show “The” ha avuto sull’immagine di. In un saggio pubblicato di recente, Miller ha confessato il suo rimorso per averalla creazione di quella che descrive come una “narrazione fuorviante” sull’ex presidente. Il peso del successo di “The” Nel suo saggio per US News & World Report, Miller ha apertamente riconosciuto l’enorme influenza che il reality show ha avuto nel plasmare la figura pubblica di, portandolo al di fuori dei confini di New York e rendendolo un volto noto in tutta l’America. Lo show, che dipingevacome un uomo d’affari impeccabile e di grande successo, ha offerto al pubblico una versione “esagerata” della sua vita e delle sue capacità imprenditoriali.

