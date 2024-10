Milano, 37enne tenta di rubare Gratta e vinci in un bar: il titolare reagisce e lo uccide con 20 colpi di forbice. Arrestato per omicidio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo è stato trovato morto in strada a Milano questa mattina intorno alle 5. La vittima era riversa a terra in viale Giovanni da Cermenate. La vittima si chiamava Eros Di Ronza, ha Ilmessaggero.it - Milano, 37enne tenta di rubare Gratta e vinci in un bar: il titolare reagisce e lo uccide con 20 colpi di forbice. Arrestato per omicidio Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo è stato trovato morto in strada aquesta mattina intorno alle 5. La vittima era riversa a terra in viale Giovanni da Cermenate. La vittima si chiamava Eros Di Ronza, ha

Barista di Milano arrestato per omicidio volontario : vittima un uomo entrato nel locale per rubare - Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . Tuttavia, qualcosa è andato storto: il barista, sorpreso dall’intrusione, ha reagito in maniera violenta. Facebook WhatsApp Twitter Un caso di violenza avvenuto all’alba ha scosso Milano, quando un barista trentenne è stato arrestato, insieme a un complice, con l’accusa di omicidio volontario. (Gaeta.it)

Omicidio a Milano - Eros Di Ronza ucciso con le forbici da un barista durante una rapina : chi era la vittima - Eros Di Ronza è morto durante il tentativo di una rapina, ucciso dal titolare del bar con un paio di forbici: aveva due figli e molti precedenti a carico. (Notizie.virgilio.it)

