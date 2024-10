Michael Jordan, riaperto il caso sull’omicidio del padre James: è stata condannata la persona sbagliata? (Di giovedì 17 ottobre 2024) A distanza di 30 anni, si riapre il caso giudiziario relativo all’omicidio di James Jordan, padre del più celebre Michael, leggenda della Nba. Dietro le sbarre potrebbe esserci la persona sbagliata: o meglio, questo è quanto sostiene il giudice Gregory Weeks, che all’epoca aveva lavorato al caso. James Jordan fu ucciso nel 1993 sul ciglio dell’autostrada in North Carolina mentre stava dormendo. Daniel Green fu condannato all’ergastolo, ma ora potrebbe tornare in libertà. Infatti, secondo quanto riferito da Weeks, sono stato identificate delle irregolarità nel processo: uno specialista del caso avrebbe depistato la corte omettendo che i test effettuati sul sangue del corpo esamine erano risultati negativi o inconcludenti, saltando così alcuni passaggi in laboratorio. Condannato per l’omicidio nel 1996 (appena maggiorenne), Green potrebbe essere rilasciato. Ilfattoquotidiano.it - Michael Jordan, riaperto il caso sull’omicidio del padre James: è stata condannata la persona sbagliata? Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) A distanza di 30 anni, si riapre ilgiudiziario relativo all’omicidio didel più celebre, leggenda della Nba. Dietro le sbarre potrebbe esserci la: o meglio, questo è quanto sostiene il giudice Gregory Weeks, che all’epoca aveva lavorato alfu ucciso nel 1993 sul ciglio dell’autostrada in North Carolina mentre stava dormendo. Daniel Green fu condannato all’ergastolo, ma ora potrebbe tornare in libertà. Infatti, secondo quanto riferito da Weeks, sono stato identificate delle irregolarità nel processo: uno specialista delavrebbe depistato la corte omettendo che i test effettuati sul sangue del corpo esamine erano risultati negativi o inconcludenti, saltando così alcuni passaggi in laboratorio. Condannato per l’omicidio nel 1996 (appena maggiorenne), Green potrebbe essere rilasciato.

