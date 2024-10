Meta licenzia ancora dipendenti: questa volta tocca alle divisioni social (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sembra che Meta abbia iniziato a licenziare altri dipendenti in varie divisioni, tra cui WhatsApp e Instagram. L'articolo Meta licenzia ancora dipendenti: questa volta tocca alle divisioni social proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Meta licenzia ancora dipendenti: questa volta tocca alle divisioni social Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sembra cheabbia iniziato are altriin varie, tra cui WhatsApp e Instagram. L'articoloproviene da TuttoAndroid.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jabil - altra doccia fredda per i 420 dipendenti : stop mensa da metà dicembre - Pertanto, chiediamo a Jabil di intervenire con celerità per risolvere la problematica, fornendoci una risposta al massimo entro fine mese, o ci mobiliteremo con forza”. È stata la direzione del personale a comunicarlo ai delegati sindacali interni (Rsu) dopo l’incontro tenuto ieri e relativo proprio alla mensa, il cui fornitore già ad inizio settembre aveva lamentato la non sostenibilità ... (Casertanotizie.com)

Il metalmeccanico in crisi. In cassa integrazione 2.000 dipendenti - Quest?anno il rientro dalle ferie è più lento del solito. Molti operai dell?industria sono, infatti, costretti a prolungare la ?vacanza?, perché nelle... (Quotidianodipuglia.it)

Klarna vuole sostituire metà dei dipendenti con l'AI - Il colosso del “buy now pay later” è convinto che i chatbot possano ridurre i tempi di esecuzione delle operazioni e sostituire molti impiegati. (Wired.it)