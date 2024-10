Medio Oriente, Crosetto: "Se non c'è Unifil c'è la guerra" (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2024 "O c'è Unifil o c'è la guerra". Lo ha ribadito in aula alla Camera il ministro della Difesa Guido Crosetto nella sua informativa sugli attacchi israeliani a Unifil. "Se rinunciassimo alla presenza dei militari di Unifil in quest'area del mondo rinunceremmo definitivamente alla capacità di risolvere in modo pacifico le controversie internazionali - ha osservato il ministro - In gioco ci sono principi universali, la possibilità per le nazioni di intervenire in aree di crisi per risolvere le situazioni senza uso della forza". Liberoquotidiano.it - Medio Oriente, Crosetto: "Se non c'è Unifil c'è la guerra" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2024 "O c'èo c'è la". Lo ha ribadito in aula alla Camera il ministro della Difesa Guidonella sua informativa sugli attacchi israeliani a. "Se rinunciassimo alla presenza dei militari diin quest'area del mondo rinunceremmo definitivamente alla capacità di risolvere in modo pacifico le controversie internazionali - ha osservato il ministro - In gioco ci sono principi universali, la possibilità per le nazioni di intervenire in aree di crisi per risolvere le situazioni senza uso della forza".

