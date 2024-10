Medio Oriente, Crosetto: “Attacchi a Unifil sono violazioni diritto internazionale, non incidenti” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il ministro della Difesa ha sostenuto che l'Italia riconosce il diritto di Israele a difendersi dagli Attacchi di organizzazioni terroristiche, ma al contempo esorta lo Stato ebraico a rispettare il diritto internazionale e soprattutto a smettere di attaccare le basi Onu in Libano L'articolo Medio Oriente, Crosetto: “Attacchi a Unifil sono violazioni diritto internazionale, non incidenti” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Medio Oriente, Crosetto: “Attacchi a Unifil sono violazioni diritto internazionale, non incidenti” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il ministro della Difesa ha sostenuto che l'Italia riconosce ildi Israele a difendersi daglidi organizzazioni terroristiche, ma al contempo esorta lo Stato ebraico a rispettare ile soprattutto a smettere di attaccare le basi Onu in Libano L'articolo: “, non” proviene da Il Difforme.

