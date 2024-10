Mattarella: «Il Welfare è l'elemento base dei diritti, i salari bassi lacerano la coesione sociale» (Di giovedì 17 ottobre 2024) «Il lavoro è stato il motore principale dello sviluppo del Paese e della crescita umana, civile, sociale, culturale che ha consentito una diffusa emancipazione da condizioni di Ilmattino.it - Mattarella: «Il Welfare è l'elemento base dei diritti, i salari bassi lacerano la coesione sociale» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) «Il lavoro è stato il motore principale dello sviluppo del Paese e della crescita umana, civile,, culturale che ha consentito una diffusa emancipazione da condizioni di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mattarella - sacche di salari bassi lacerano coesione sociale - "I dati dell'occupazione, nel nostro Paese, segnano una crescita che conforta. Si tratta di un elemento di preoccupante lacerazione della coesione sociale". . Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna delle "Stelle al Merito del Lavoro" per l'anno 2024. (Quotidiano.net)

Lavoro : Mattarella - 'elemento per sostenibilità ed equilibrio sociale' - Ma sostenibilità non include soltanto questo indispensabile aspetto. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per il conferimento delle Stelle al merito del lavoro 2024. Il valore del lavoro come fattore di ricomposizione della società va, dunque, ribadito e, se necessario, riscoperto". (Liberoquotidiano.it)

Mattarella : welfare è pilastro del nostro modello sociale - Il welfare è pilastro del nostro modello sociale: parole del presidente Mattarella in occasione del forum che si sta svolgendo a Roma. Il servizio di Leonardo Possati The post Mattarella: welfare è pilastro del nostro modello sociale first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)