Velvetmag.it - Marcello e Adelaide in crisi, la coppia agli sgoccioli. Cosa accadrà al Paradiso delle Signore

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilsono in, lasta per dirsi addio?nelle prossime puntate. La soap opera di casa Rai continua a registrare una share di tutto rispetto, confermandosi unapiù amate del primo pomeriggio. Possono dunque dirsi soddisfatti i vertici della TV di Stato, i dati infatti parlano chiaro. La media dei primi appuntamenti andati in onda ad ottobre ha totalizzato circa 1,5 milioni di telespettatori, raggiungendo il 20% di share. Numeri importanti che attestano l’apprezzamento del pubblico nei confronti della fiction esportata e venduta in molti Paesi del mondo. La soap è divenuta ormai il fiore all’occhiello del daytime del primo pomeriggio firmato Rai 1.