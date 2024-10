Maltempo, scuole e università chiuse a Genova, La Spezia e Savona. A Venezia si alza il Mose (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – Il Maltempo continua a flagellare l'Italia. I temporali non daranno tregua alle regioni del Nord e quelle centrali tirreniche. Ieri la regione più colpita è stata la Liguria, dove si sono registrati frane e allagamenti e si reso necessario anche lo stop ai treni e la deviazione dei voli. Per i settori di centro e levante oggi l'allerta per i temporali è diventata arancione per l’arrivo di forti precipitazioni, preoccupa il suolo su un terreno ormai saturo dopo che in un mese sono caduti 650 litri d'acqua per metro quadrato. A Genova, La Spezia e Savona chiuse le scuole e i poli universitari. Secondo i dati di protezione civile sono caduti 200 mm di pioggia in 18 ore. Pioggia in aumento anche in Toscana. Quotidiano.net - Maltempo, scuole e università chiuse a Genova, La Spezia e Savona. A Venezia si alza il Mose Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – Ilcontinua a flagellare l'Italia. I temporali non daranno tregua alle regioni del Nord e quelle centrali tirreniche. Ieri la regione più colpita è stata la Liguria, dove si sono registrati frane e allagamenti e si reso necessario anche lo stop ai treni e la deviazione dei voli. Per i settori di centro e levante oggi l'allerta per i temporali è diventata arancione per l’arrivo di forti precipitazioni, preoccupa il suolo su un terreno ormai saturo dopo che in un mese sono caduti 650 litri d'acqua per metro quadrato. A, Lalee i poli universitari. Secondo i dati di protezione civile sono caduti 200 mm di pioggia in 18 ore. Pioggia in aumento anche in Toscana.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Italia - allerta arancione e scuole chiuse : a Venezia attivato il Mose - Scuole chiuse e innumerevoli disagi in Liguria, mentre a Venezia si attendono picchi di marea da oltre 110 centimetri L'articolo Maltempo in Italia, allerta arancione e scuole chiuse: a Venezia attivato il Mose proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Maltempo in Liguria - è allerta arancione. Domani scuole chiuse - il sindaco di Celle : «Tenete i bambini al primo piano» - La situazione del Savonese L’esondazione di numerosi corsi d’acqua della zona ha bloccato per vari chilometri la A10, da poco riaperta ma tenuta sotto stretta osservazione. Intanto l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata riaperta nel tratto tra Varazze e Arenzano in direzione Genova per i numerosi episodi di allagamento della carreggiata. (Open.online)

Maltempo in Liguria - frane - allagamenti - fiumi esondati e scuole chiuse - allerta arancione anche in Emilia Romagna - VIDEO - Le scuole sono chiuse a Genova, Savona e La Spezia. Nel Savonese esondato il fiume Bormida Il maltempo si abbatte in Liguria. Allerta arancione nella regione che nella notte è stata flagellata da frane, allagamenti e fiumi esondati. Ieri forti piogge a Genova e dirottati persino due voli. Nel . (Ilgiornaleditalia.it)