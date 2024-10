Maltempo in Liguria, morto un 75enne caduto in un dirupo: a Genova preoccupa la piena del torrente Sori – Il video (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ha provocato una vittima la forte ondata di Maltempo che in queste ore ha colpito la Liguria. Si tratta di Mario Zito, un 75enne di cui non si avevano notizie da ieri, mercoledì 16 ottobre. L’uomo era uscito con un amico alla ricerca di funghi nei boschi di Borzonasca, dove si sono abbattute forti piogge. I due si erano separati ma Zito non aveva fatto ritorno ritorno a casa. Si è attivata così la macchina delle ricerche dei vigili del fuoco, fino a che il corpo del 75enne è stato trovato oggi in fondo a un dirupo, vicino alla località Zolezzi. Estesa l’allerta arancione È stata estesa fino alle 8 di domani, venerdì 18 ottobre, l’allerta arancione per la Regione Liguria, colpita in queste ore da un’ondata di forte Maltempo. Lo stato di allerta riguarda sia i temporali sia i rischi idrogeologici sui piccoli-medi bacini. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ha provocato una vittima la forte ondata diche in queste ore ha colpito la. Si tratta di Mario Zito, undi cui non si avevano notizie da ieri, mercoledì 16 ottobre. L’uomo era uscito con un amico alla ricerca di funghi nei boschi di Borzonasca, dove si sono abbattute forti piogge. I due si erano separati ma Zito non aveva fatto ritorno ritorno a casa. Si è attivata così la macchina delle ricerche dei vigili del fuoco, fino a che il corpo delè stato trovato oggi in fondo a un, vicino alla località Zolezzi. Estesa l’allerta arancione È stata estesa fino alle 8 di domani, venerdì 18 ottobre, l’allerta arancione per la Regione, colpita in queste ore da un’ondata di forte. Lo stato di allerta riguarda sia i temporali sia i rischi idrogeologici sui piccoli-medi bacini.

