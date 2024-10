Sport.quotidiano.net - Lucchese - L’emergenza

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabbione sì, Antoni e Gasbarro "ni". E’ questa la situazione della squadra in vista della trasferta di domenica pomeriggio a Carpi (ore 17.30). Questo il "bollettino medico" rilasciato dalla società. Gasbarro: gli esami non hanno evidenziato alcuna lesione articolare, ma solo una piccola lesione muscolare che dovrebbe guarire velocemente. Difficilmente, comunque, il difensore sarà rischiato, perché come ha ripetuto più volte Gorgone, in campo vanno giocatori che stanno bene fisicamente. Sabbione: il giocatore, oltre ad aver scontato un turno di squalifica, ha recuperato da un leggero malanno ed è rientrato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo. A Carpi ci sarà. Fedato prosegue il percorso di fisioterapia e verrà rivalutato nei prossimi giorni. Difficilmente sarà disponibile per la partita di domenica; molto probabile il suo ritorno contro il Pescara.