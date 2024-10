LIVE – Olimpia Milano-Zalgiris, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Zalgiris, sfida valida come 4^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Secondo appuntamento settimanale con un turno molto importante per gli uomini di coach Messina, che martedì hanno rimediato una brutta sconfitta esterna sul campo dell’Olympiacos, in una partita che ha visto i greci sempre in controllo, mentre i meneghini hanno alternato qualche sprazzo positivo a periodi completamente negativi. Di fronte c’è la squadra di coach Trinchieri, che è riuscita a strappare una vittoria molto sofferta sul campo della Virtus Bologna, rappresentando quindi un’avversaria tutt’altro che da sottovalutare. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 17 ottobre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida come 4^ giornata dell’di. Secondo appuntamento settimanale con un turno molto importante per gli uomini di coach Messina, che martedì hanno rimediato una brutta sconfitta esterna sul campo dell’Olympiacos, in una partita che ha visto i greci sempre in controllo, mentre i meneghini hanno alternato qualche sprazzo positivo a periodi completamente negativi. Di fronte c’è la squadra di coach Trinchieri, che è riuscita a strappare una vittoria molto sofferta sul campo della Virtus Bologna, rappresentando quindi un’avversaria tutt’altro che da sottovalutare. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 17 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris - Eurolega basket in DIRETTA : al Forum arrivano i lituani di Trinchieri - La presentazione – Olympiacos-Milano Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarta giornata di Eurolega 2024-2025 tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas. 20:10 Buonasera a tutti, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, un match che può segnare parecchi destini in quota EA7 dato anche il calendario futturo. (Oasport.it)

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris - Eurolega basket in DIRETTA : serve il riscatto dopo la debacle in Grecia - Il conto totale dice 11-14 per i biancoverdi, ma 7-5 Olimpia in casa. Situazione al momento opposta per le due squadre: 1-2 per l’EA7 Emporio Armani, 2-1 per lo Zalgiris. In linea generale, il primo confronto è arrivato nell’annata 1985-1986, quando c’erano da una parte Dino Meneghin e dall’altra Arvydas Sabonis. (Oasport.it)

