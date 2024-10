L’export in Medio Oriente tiene nonostante le crisi: con Israele scambi in ripresa dopo il crollo di fine 2023 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le crisi politiche e militari in Medio Oriente al momento non sembrano avere un impatto considerevole sugli scambi commerciali con la provincia di Bergamo: dopo un inizio anno molto negativo, dove si è assistito a una perdita di oltre il 24% del valore complessivo dell’area (dai 272 milioni del quarto trimestre 2023 ai 206 dei primi tre mesi 2024), il secondo trimestre ha segnato una ripresa considerevole, pari al +26,5% su base congiunturale e del +10,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Prendendo in considerazione tutti i Paesi appartenenti all’area geografica in oggetto, per l’economia bergamasca il secondo trimestre 2024 ha visto una ritrovata vivacità degli affari, che hanno raggiunto quota 261 milioni: centrale è la produzione manifatturiera, che copre una quota del 70%, suddivisa tra macchinari (42,7%) e metalli di base e prodotti in metallo (27,2%). Bergamonews.it - L’export in Medio Oriente tiene nonostante le crisi: con Israele scambi in ripresa dopo il crollo di fine 2023 Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lepolitiche e militari inal momento non sembrano avere un impatto considerevole suglicommerciali con la provincia di Bergamo:un inizio anno molto negativo, dove si è assistito a una perdita di oltre il 24% del valore complessivo dell’area (dai 272 milioni del quarto trimestreai 206 dei primi tre mesi 2024), il secondo trimestre ha segnato unaconsiderevole, pari al +26,5% su base congiunturale e del +10,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Prendendo in considerazione tutti i Paesi appartenenti all’area geografica in oggetto, per l’economia bergamasca il secondo trimestre 2024 ha visto una ritrovata vivacità degli affari, che hanno raggiunto quota 261 milioni: centrale è la produzione manifatturiera, che copre una quota del 70%, suddivisa tra macchinari (42,7%) e metalli di base e prodotti in metallo (27,2%).

