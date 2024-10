Leonardo Calcina, l’ultimo messaggio del 15enne suicida a Senigallia: “Non ce la faccio più, il prof non mi ascolta” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Leonardo Calcina era il ragazzo di 15 anni di Senigallia che lo scorso 13 ottobre si è suicidato sparandosi con la pistola d’ordinanza che aveva sottratto al padre Francesco, vigile urbano. Quattro giorni prima, il 9 ottobre, Leonardo aveva inviato sette messaggi whatsapp alla mamma Viktoryia, che ora sembrano una disperata e finale richiesta di aiuto.Leggi anche: Leonardo morto a 15 anni, giovedì i funerali: si indaga sulla causa scatenante del suicidio “Mamma, ho parlato col prof di sostegno gli ho detto che voglio andare via dalla scuola. – scrive Leonardo in questi sette brevi messaggi – Perché mi trovo male. Non ce la faccio più, l’ho spiegato al prof, ma lui non fa nulla, non mi ascolta, ha detto che la scuola fino a 16 anni è obbligatoria”. Thesocialpost.it - Leonardo Calcina, l’ultimo messaggio del 15enne suicida a Senigallia: “Non ce la faccio più, il prof non mi ascolta” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)era il ragazzo di 15 anni diche lo scorso 13 ottobre si èto sparandosi con la pistola d’ordinanza che aveva sottratto al padre Francesco, vigile urbano. Quattro giorni prima, il 9 ottobre,aveva inviato sette messaggi whatsapp alla mamma Viktoryia, che ora sembrano una disperata e finale richiesta di aiuto.Leggi anche:morto a 15 anni, giovedì i funerali: si indaga sulla causa scatenante del suicidio “Mamma, ho parlato coldi sostegno gli ho detto che voglio andare via dalla scuola. – scrivein questi sette brevi messaggi – Perché mi trovo male. Non ce lapiù, l’ho spiegato al, ma lui non fa nulla, non mi, ha detto che la scuola fino a 16 anni è obbligatoria”.

Gli insulti - i pantaloni abbassati - i colpi sui genitali : Leonardo Calcina e il bullismo all’istituto Panzini di Senigallia - Lui stava sempre in silenzio. Diceva che metteva di proposito gli auricolari nelle orecchie per non sentirli. E intanto una mamma conferma: «I bulli ironizzavano sul fatto che fosse una femminuccia». A me però faceva male perché veniva detto in modo dispregiativo. «Se tutto fosse andato nel modo giusto, a settembre avrei frequentato la quarta superiore all’alberghiero Panzini», racconta il ... (Open.online)

Gli insulti - i pantaloni abbassati - i colpi sui genitali : Leonardo Calcina e il bullismo all’istituto Panzini di Senigallia - Non avevo scampo. Una storia di ordinario bullismo Il dirigente scolastico Alessandro Impoco ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna segnalazione in proposito. L’autopsia I carabinieri hanno sequestrato il cellulare, il computer, la PlayStation e i profili social del ragazzo. Questa è l’accusa nei confronti di tre ragazzi, due maggiorenni e un minorenne, nella storia di Leonardo ... (Open.online)