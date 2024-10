Quotidiano.net - Le infinite virtù di una fonte millenaria. Un protocollo salutare targato Maremma

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Importante riconoscimento per le Terme di Saturnia natural destination premiate da Condé Nast Uk readers’ choice awards 2024 come ’la miglior destination Spa in italia e la settima in Europa’. Terme di Saturnia Natural – tempio di longevità nel cuore della, parte del gruppo Terme&SPA Italia fondato nel 2021 – lancia Terme di Saturnia Method, unmesso a punto per ritrovare forma fisica e benessere generale abbinando l’attività fisica a una strategia alimentare e a trattamenti selezionati. A Terme di Saturnia, immersi nella bellezza di una natura incontaminata e guaritrice, il primo trattamento è l’acqua termale che sgorga da 3000 anni dal cuore della terra a 37,5° e grazie alla sua potenza e alle sue straordinarie caratteristiche offre numerosi benefici.