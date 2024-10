Latina arriva in commissione il progetto di un centro residenziale con servizi socio-riabilitativi

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024- “Oggi inUrbanistica, presieduta dal consigliere Roberto Belvisi, ho illustrato una proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto l’intervento per la realizzazione di unconper persone con ridotte capacità motorie e sensoriali. Si tratta di un intervento Erp, promosso dalla cooperativa Spazio Verde, finanziato dalla Regione Lazio nel 2005. E’ unsperimentale per la nostra città, che è rimasto nel cassetto per quasi 20 anni.