Gaeta.it - L’asteroide 20057 battezzato in onore di Fabio Rubeo, leader dell’ASAM

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grandeper l’Abruzzo e per l’astronomia italiana: l’Unione Astronomica Internazionale ha dedicato un asteroide al presidente. Il riconoscimento rappresenta un tributo significativo non solo all’individuo, ma anche alla comunità scientifica della Marsica e all’impegno dinel promuovere la scienza astronomica.e la sua scopertanoto comefu scoperto il 13 aprile 1993 da Satoru ?tomo presso la località di Kiyosato in Giappone. Questo asteroide, che in precedenza era identificato come 1993 GC, è stato premiato con il nome diil 14 ottobre 2024, grazie all’iniziativa del Consiglio Direttivo. La decisione di dedicare questo corpo celeste aè attestata nel WGSBN Bulletin, Volume 4 #14, che ne certifica l’importanza.