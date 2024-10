Lanazione.it - “La sentenza ci ha dato giustizia”. Psichiatra uccisa, ergastolo a Seung. L’abbraccio dei colleghi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Pisa, 17 ottobre 2024 – “Barbara purtroppo non c’è più. Ma oggi laci ha”. Il collega e amico Davide Ribechini abbraccia una collega e gli amici della dottoressa Capovani. Chi l’haquel 21 aprile 2023 aggredendola, il 36enne Gianluca Paul, che ha confessato in aula, ieri è stato condannato all’e a risarcire la famiglia per un milione e 670mila euro. Una cifra simbolica che “i suoi cari non riceveranno mai”. Gianluca Paul, omicidio Capovani, tribunale di Pisa (foto di: ENRICO MATTIA DEL PUNTA) È il giorno del verdetto per un processo veloce davanti alla Corte d’assise di Pisa con una camera di consiglio altrettanto veloce, poco più di due ore. Ieri mattina l’imputato aveva reso spontanee dichiarazioni, mai una parola di dispiacere per la professionista pisana o i suoi familiari.