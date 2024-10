La Regione a confronto con i sindaci di Chieti e Manoppello sul raddoppio ferroviario (Di giovedì 17 ottobre 2024) LaRegione Abruzzo a confronto con i sindaci di Chieti e Manoppello sul raddoppio ferroviario della Pescara-Roma.(La definizione di alcuni dettagli legati alla progettazione esecutiva del raddoppio del primo lotto della tratta ferroviaria Pescara-Roma, le opere compensative e la ripartizione Chietitoday.it - La Regione a confronto con i sindaci di Chieti e Manoppello sul raddoppio ferroviario Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) LaAbruzzo acon idisuldella Pescara-Roma.(La definizione di alcuni dettagli legati alla progettazione esecutiva deldel primo lotto della tratta ferroviaria Pescara-Roma, le opere compensative e la ripartizione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Raddoppio TAP: è solo una formalità per TAP - Col raddoppio, non solo l’opera rientra nella direttiva Seveso 3, ma nessuna Valutazione di Impatto Ambientale è stata chiesta per l’interconnessione TAP/SNAM verso Matagiola, Brindisi, prolungamento ... (brindisilibera.it)

Calcio femminile, Juventus sconfitta dal Bayern Monaco a Biella in Champions League - Arrivata una sconfitta per la Juventus nel secondo impegno del gruppo C della Champions League di calcio femminile. Le bianconere affrontavano a Biella il ... (oasport.it)

Raddoppio ferrovia Pescara-Roma: Regione a confronto con i sindaci di Chieti e Manoppello - Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Entro fine mese vertice a Roma tra Regione, Comuni ed RFIÂ Pescara, 16 ott. La definizione di alcuni dettagli legati alla progettazione esecut ... (abruzzonews24.com)