Inter l’esito degli esami di Zielinski dopo l’infortunio | quando rientra

Arriva il report medico da parte dell'Inter in merito alle condizioni di Piotr Zielinski dopo l'infortunio rimediato con la Polonia nel corso del match di Nations League contro la Croazia. E' la stessa società a comunicare le condizioni del centrocampista polacco attraverso una nota ufficiale. "Piotr Zielinski si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella gara con la nazionale polacca. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione ai flessori della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno". Una situazione, dunque, che costringe Zielinski a saltare la gara dei nerazzurri contro la Roma, alla ripresa del campionato.

