Influencer tenta di scalare un ponte alto 192 metri senza attrezzatura ma cade nel vuoto e muore. La fidanzata: “Ditemi che è un incubo” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Stava cercando di scalare il ponte Castilla La Mancha di Talavera de la Reina, alto 192 metri, quando è precipitato. Lewis Stevenson, Influencer 26enne seguito sui social per le sue imprese estreme, sapeve che la scalata è vietata ma ha voluto tentare lo stesso, senza attrezzatura. Il ponte è il più alto di tutta la Spagna con i suoi 192 metri di altezza e 730 di lunghezza. Lewis era insieme a un amico e si trovava a circa 40-50 metri quando è scivolato e precipitato nel vuoto. Secondo le ricostruzioni dei media spagnoli, ha perso i sensi con l’impatto ed è morto poco dopo: a vederlo a terra, un automobilista che ha chiamato i soccorsi. Savannah Parker, la fidanzata di Lewis, ha parlato di “incubo”: “Sono le 5 del mattino e non ho né mangiato né dormito. Qualcuno mi dica che è un incubo. Mi sento terribilmente male al pensiero che non tornerai. Ti prego, torna. Rispondi al telefono. Ilfattoquotidiano.it - Influencer tenta di scalare un ponte alto 192 metri senza attrezzatura ma cade nel vuoto e muore. La fidanzata: “Ditemi che è un incubo” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Stava cercando diilCastilla La Mancha di Talavera de la Reina,192, quando è precipitato. Lewis Stevenson,26enne seguito sui social per le sue imprese estreme, sapeve che la scalata è vietata ma ha volutore lo stesso,. Ilè il piùdi tutta la Spagna con i suoi 192di altezza e 730 di lunghezza. Lewis era insieme a un amico e si trovava a circa 40-50quando è scivolato e precipitato nel. Secondo le ricostruzioni dei media spagnoli, ha perso i sensi con l’impatto ed è morto poco dopo: a vederlo a terra, un automobilista che ha chiamato i soccorsi. Savannah Parker, ladi Lewis, ha parlato di “”: “Sono le 5 del mattino e non ho né mangiato né dormito. Qualcuno mi dica che è un. Mi sento terribilmente male al pensiero che non tornerai. Ti prego, torna. Rispondi al telefono.

