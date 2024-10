In fiamme un liceo a Roma: il Ministero garantisce la didattica a distanza per oltre 1400 studenti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un incendio nella notte ha danneggiato il liceo Gullace a Roma rendendo la struttura inagibile. Immediata la reazione delle istituzioni per garantire la continuitĂ didattica agli oltre 1400 studenti. Daniele Parrucci, consigliere delegato all'edilizia scolastica per la CittĂ Metropolitana di Roma, ha riferito di un confronto tra il Sindaco Roberto Gualtieri e il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L'articolo In fiamme un liceo a Roma: il Ministero garantisce la didattica a distanza per oltre 1400 studenti . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un incendio nella notte ha danneggiato ilGullace arendendo la struttura inagibile. Immediata la reazione delle istituzioni per garantire la continuitĂagli. Daniele Parrucci, consigliere delegato all'edilizia scolastica per la CittĂ Metropolitana di, ha riferito di un confronto tra il Sindaco Roberto Gualtieri e il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L'articolo Inun: illaper

Roma - incendio al Liceo Gullace durante una occupazione. La procura indaga per trovare i responsabili - Lo rende noto il consigliere delegato all’edilizia scolastica per la Città Metropolitana di Roma, Daniele Parrucci, riferendo di un confronto tra il sindaco Roberto Gualtieri e l’esponente del Governo. L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in una nota “esprime profonda preoccupazione e rammarico per gli eventi recenti che hanno coinvolto il Liceo Gullace di Roma, dove un’occupazione ... (Ilfattoquotidiano.it)

Incendio al Liceo Gullace di Roma : attivata la didattica a distanza per oltre 1400 studenti - Facebook WhatsApp Twitter Un grave incendio ha colpito il Liceo Gullace situato nel quartiere Quadraro di Roma, causando significativi danni alla struttura. Le autoritĂ stanno lavorando con tempestivitĂ per chiarire le circostanze di quanto accaduto. Prepararsi a eventuali evoluzioni della situazione sarĂ fondamentale per limitare le conseguenze negative sui percorsi di studio degli alunni ... (Gaeta.it)

Ferentino. Lite tra 16enni all’uscita dal liceo. Uno di loro accoltella all’addome l’altro che ora è in gravissime condizioni al “Gemelli” di Roma. Fermato il presunto autore - Fermato il presunto autore sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Lite tra 16enni all’uscita dal liceo. Cronache Cittadine FERENTINO – Intorno alle ore 14 di oggi, 16 Ottobre, all’uscita da scuola, uno studente 16enne è stato accoltellato all’addome L'articolo Ferentino. Uno di loro accoltella all’addome l’altro che ora è in gravissime condizioni al “Gemelli” di Roma. (Cronachecittadine.it)