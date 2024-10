Il prof assenteista (555 giorni in 3 anni) regalava «bottiglie di limoncello» a colleghi e preside (Di giovedì 17 ottobre 2024) Oltre 550 giorni di assenza nell'arco di tre anni dalla nomina a insegnante di diritto in una scuola del Veneto. E faceva regali ai colleghi, come nulla fosse. A giugno infatti, al termine dello Ilmattino.it - Il prof assenteista (555 giorni in 3 anni) regalava «bottiglie di limoncello» a colleghi e preside Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Oltre 550di assenza nell'arco di tredalla nomina a insegnante di diritto in una scuola del Veneto. E faceva regali ai, come nulla fosse. A giugno infatti, al termine dello

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Ottantesimo anniversario della Liberazione di Cesena : tre giorni di eventi. Riapre il rifugio antiaereo - Dopo le iniziative di domenica 13 ottobre celebrate nei territori di Calisese e Bulgarnò, la programmazione di iniziative definita dall’Amministrazione comunale di Cesena con lo scopo di celebrare l’ottantesimo della liberazione della città dal nazifascismo entra nel vivo con eventi, spettacoli... (Cesenatoday.it)

Blitz all’autolavaggio - due furti in dieci giorni. Rabbia e molti danni - Il titolare ha sporto denuncia ai carabinieri fornendo loro anche i filmati delle videosorveglianza: tutto materiale che potrebbe risultare utile alle indagini. “In media – riflette Simone Scovazzo – subisco uno/due furti all’anno. D’altra parte di più non si può fare”. Il bottino? Pochi spiccioli, ma molti danni e la seccatura di dover correre ai ripari rinforzando i sistemi di sicurezza. (Lanazione.it)

Fedez compie 35 anni : com’è cambiata la sua vita in 365 giorni - Il tutto sempre accompagnato da continue voci (e avvistamenti) su presunti flirt con varie modelle. Oggi, martedì 15 ottobre, Fedez, al secolo Federico Lucia, spegne 35 candeline. Da quel momento, se possibile, l’anno di Fedez è stato ancora più movimentato: flirt, dissing, risse, ricoveri solo per citare in ordine sparso alcuni degli eventi che hanno marchiato a fuoco gli ultimi 12 mesi del ... (Quotidiano.net)