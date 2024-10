Ilfattoquotidiano.it - Il desiderio di Pogba: “Voglio giocare nella Juventus. Disposto a rinunciare anche ai soldi”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “Mi sono allenato da solo con i preparatori in questo anno e sono pronto a tornare alla normalità nel 2025?. Quella che tanto gli è mancata negli ultimi tempi. “Ho soltanto una calcio. Non mi vedo con un’altra maglia: il mio focus adesso è quello di tornare a indossare quella della Juve“. Paulè pronto: dopo che il Tas ha ridotto la squalifica per doping da 4 anni a 18 mesi, il calciatore francese sta scalpitando e fa il conto alla rovescia per il suo ritorno in campo. Dal prossimo mese di gennaio, infatti, il calciatore dellapotrà tornare ufficialmente ad allenarsi con il club bianconero, e da marzo potrebbe essere impiegato in gare ufficiali. L’obiettivo è quello di far ricredere Thiago Motta: “Non ho avuto modo di vederlo e parlarci, ma arriverà questo momento. Io penso di tornare pronto per allenarmi econ la Juve.