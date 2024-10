Il crocifisso non può offendere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non dobbiamo vergognarci delle nostre radici cristiane, né rinunciare a esse: per questo il crocifisso non può rappresentare uno scandalo Ilgiornale.it - Il crocifisso non può offendere Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non dobbiamo vergognarci delle nostre radici cristiane, né rinunciare a esse: per questo ilnon può rappresentare uno scandalo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il crocifisso non può offendere - Non dobbiamo vergognarci delle nostre radici cristiane, né rinunciare a esse: per questo il crocifisso non può rappresentare uno scandalo ... (ilgiornale.it)

Crocifisso a scuola, ok Municipio VI Roma con voto Centrodestra/ “Libertà nell’esporli”. Il Pd però attacca - Crocifisso a scuola, la risoluzione del VI Municipio di Roma riapre polemiche: cos'è successo, quali le posizioni e il tema della laicità ... (ilsussidiario.net)